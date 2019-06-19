رامبلنغ من الشمال: رسالة قوية من الدعم والتضامن مع طرابلس والشعب اللبناني

أكد السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ "أننا وجّهنا أنا وزملائي في الاتحاد الأوروبي، رسالة قوية من الدعم والتضامن مع ​طرابلس​ والشعب اللبناني. نقف متحدين في مواجهة الإرهاب وفي جهودنا للحفاظ على استقرار لبنان. كانت هذه رسالتنا إلى رئيس بلدية طرابلس وكبار المسؤولي".

وفي كلمة له خلال جولته في طرابلس برفقة سفراء الإتحاد الاوروبي، أوضح رامبلغ أنه "من الحزن إلى الأمل، تعد زيارتي المشتركة مع زملائي في الاتحاد الأوروبي والسفير الألماني اليوم - في أعقاب الهجوم المؤسف - جزءا من التزامنا بعلاقة وشراكة أقوى مع لبنان وطرابلس"، لافتاً الى "أننا سررت كثيرا بالعودة إلى طرابلس للاحتفال بانتهاء مشروع تموله المملكة المتحدة بالشراكة مع الحكومة اللبنانية، ولا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلطات والمجتمعات المحلية".

وأشار الى أن "هذه هي زيارتي الثانية لأسواق طرابلس وقد كنت شاهدت الأعمال الجارية في السوق واليوم سرني رؤية اكتمال مشروع إعادة تأهيل أسواق العطارين. نأمل أن يعمل هذا المشروع على تحسين حياة أصحاب المحال والمتسوقين والمجتمع بأكمله".