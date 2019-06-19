أشار النائب ​​ميشال ضاهر​​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أنني تقدمت اليوم بسؤال للحكومة عبر مجلس النواب طالبًا لائحة تفصيلية بعقود الايجارات لمباني الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية وكذلك لائحة تفصيلية بالعقارات من أبنية ومجمعات وأراضي مملوكة وشاغرة من الدولة ومتسائلًا أين تقارير ديوان المحاسبة ودوره الرقابي في ما يخص هذه العقود".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: طلبت من الحكومة لائحة تفصيلية بعقود الايجارات لمباني الإدارات العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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