ريفي ومراد زارا مفتي زحلة والبقاع بمستشفى الروم للاطمئنان على صحته

زار الوزير السابق اللواء ​أشرف ريفي​ مفتي زحلة والبقاع الشيخ ​خليل الميس​ في ​مستشفى الروم​ في الاشرفية للاطمئنان على صحته، كذلك زاره النائب ​عبدالرحيم مراد​، ورئيس قسم المحافظ في لبنان الشمالي لقمان الكردي، والشيخ حسان اللقيس وتلقى اتصالات عدة من شخصيات سياسية وامنية ودينية.

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