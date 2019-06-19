اعتبر رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الذي بنى أوهاماً على قاعدة أنّ التحالفات السياسية أبقى وأقوى له ولطائفته وحقوقها من تثبيت شراكة طائفته في السلطة في ظلّ هذا النظام العفن القائم على ​المحاصصة​ باسم ​الطوائف​ والمذاهب سيدفع كل يوم ثمناً أغلى من الذي سبقه"، متسائلا: "الى أين؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرسلان: من بنى أوهاما بأن تحالفاته السياسية أقوى من تثبيت إشراك طائفته بالسلطة سيدفع الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.