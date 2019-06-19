النشرة: مخابرات الجيش ازالت صورة للارهابي احمد الاسير بصيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن قوة من ​مخابرات الجيش اللبناني​ عملت على إزالة صورة للارهابي الموقوف ​أحمد الأسير​ ولافتة اخرى كانت رفعت على خيمة الاعتصام المفتوح لأهالي موقوفي ​احداث عبرا​ امام ​دار الافتاء​ في المدينة.

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