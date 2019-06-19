الحسن: حريصة على مساندة أي عمل يعود بالنفع على مدينة طرابلس

أكدت وزير الداخلية ​ريا الحسن​ خلال افتتاح سوق العطارين ب​طرابلس​ بعد اعادة تأهيله بمساهمة بريطانية ومن الـUNDP وبتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية والبلدية "أنني حريصة على مساندة أي عمل يعود بالنفع على المدينة ليس لأنني طرابلسية بل لأنها بحاجة للإنماء والاستثمارات".

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