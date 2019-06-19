مبعوث جنوب السودان للبرهان: نحن أحق بالوساطة

لفت مبعوث رئيس جنوب السودان إلى الخرطوم، بتوت قلواك عقب لقائه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان إلى أن "العلاقة الوطيدة مع السودان، تجعل جوبا أحق بالوساطة لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري والقوى السياسية في السودان"، معرباً عن اعتقاده "أن علاقة البلدين الوطيدة، تجعلنا أحق بالوساطة وأكثر حرصا على تعزيز الاستقرار في السودان".
وأعلن عن "تقديم مبادرة دولة الجنوب لتقريب وجهات النظر بين جميع الجهات السياسية السودانية"، مؤكدا أن "هذه المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى".
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