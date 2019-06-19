بيلوسي: سنسعى لعزل ترامب إذا ثبت تورطه في تقصير كبير

لفتت رئيسة مجلس النواب الأميركي، ​نانسي بيلوسي​ إلى أن "مجلس النواب سيتخذ إجراءات لعزل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، إذا أثبت التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون تورطه في تقصير كبير"، مشيرةً إلى ان "الأمر لا علاقة له بالاختلافات السياسية أو الانتماءات الحزبية، بل يتعلق بحب الوطن".

وأشارت إلى أن "التحقيق الذي يجريه مجلس النواب يكشف كل يوم عن جديد"، مضيفة أن "مجلس النواب على استعداد لفتح جلسات استماع بشأن عزل الرئيس في حالة إثبات تورطه بتقصير كبير".