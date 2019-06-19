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إغلاق مدرج في مطار سنغافورة بسبب تحليق طائرات مسيرة

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سنغافورة: أغلق مطار سنغافورة الرئيسي في شكل مؤقت مدرجا بعد اكتشاف تحليق طائرات مسيّرة في المنطقة، ما تسبب في تاجيل عشرات الرحلات، على ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وهو أخر حادث من نوعه تربك فيه طائرة دون طيار حركة الطيران في مطار رئيسي بعد أن علق آلاف الركاب في مطار غاتويك البريطاني العام الفائت بعد مشاهدة طائرات مسيّرة في محيطه.

وأغلق مطار شانغي، أحد أكثر مطارات آسيا ازدحاما، واحداً من مدرجيه لفترة قصيرة من مساء الثلاثاء إلى صباح الاربعاء بعد مشاهدة طائرات مسيّرة، حسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورة.

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وقالت الهيئة إنّ 37 طائرة مغادرة تم تأخير إقلاعها في مقابل تحويل طائرة آتية إلى ماليزيا المجاورة. وأطلقت السلطات المعنية تحقيقا في الأمر.

وذكرت صحيفة "سترايتس تايمز" أنّه من غير القانوني تحليق الطائرات المسيّرة في نطاق مسافة تصل إلى 5 كلم حول أي مطار في سنغافورة دون ترخيص.

وتصل عقوبة انتهاك القانون إلى السجن خمس سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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