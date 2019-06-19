شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بالوفد مهاجما أردوغان وهيومان رايتس ووتش: كاذبون ومضللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد المنعم قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ما بثته منظمة هيومن رايتس ووتش، بنشرها لعدد من التغريدات على حسابها بتويتر، بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى العياط، بالمعلومات المضللة والمغلوطة.

ووصف خالد قنديل، تغريدات المنظمة بالكاذبة والمضللة، وما يؤكد زيف مزاعمها أن آخر طلب رسمى إلى المحكمة تقدم به محمد مرسى العياط بخصوص حالته الصحية كان فى 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.

وأكد «قنديل» فى بيان له، على أن ما خلصت إليه المنظمة ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقى بصلة، مضيفًا أن هذه الحقائق أصبحت مكشوفة أمام الرأى العام المصرى والعالمى.

كما عضو عليا الوفد تصريحات الرئيس التركى التى مثلت تدخلا سافرًا فى الشأن المصرى عقب وفاة الرئيس المعزول محمد مرسى أول أمس، وأعتبرها تدخل غير مقبول فى الشأن المصرى لاسيما من أشخاص لديهم سجلا حافلا لانتهاكات حقوق الانسان والتنكيل بشعوبهم مثل الرئيس التركى، وأضاف أن تصريحات أردوغان بشأن وفاة محمد مرسى ما هى إلا محاولة يائسة للتغطية على اخفاقاته السياسية الداخلية، مختتما تصريحاته أن الشعب المصرى واعى تماما، ولن تنطلى عليه تلك المحاولات الساذجة لتزييف الحقائق.