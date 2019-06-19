شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات بـ"تضامن النواب" لتصنيع وسائل منع الحمل محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لتقييم الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، التأكيد على أهمية تصنيع وسائل منع الحمل محليًا.

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وتسأل طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن سبب استيراد وسيلة "اللولب" التى تُستخدم لمنع الحمل من الخارج فى حين يُمكن إنشاء مصنع لإنتاجه محليًا.

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وفى السياق ذاته، شدد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية تقديم خدمة المشورة بشكل قوى داخل الوحدات الصحية المختلفة للسيدات، حول وسيلة منع الحمل المناسبة لها وذلك من خلال توقيع الكشف الطبى عليها، متابعًا: "هناك حالات يُفضل فيها للسيدة استخدام اللولب، وحالات أخرى يفضل الحبوب، ومنها ما يتعلق بالحالة الصحية أو العمرية".

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وعلق الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، بتأكيده أهمية الحاجة إلى التصنيع المحلى لهذه الوسائل، لاسيما أن مصر تستورد سنويًا نحو 2 مليون لولب، فيما يتم تصنيع جزء من أقراص منع الحمل داخليا والجزء الثانى يتم استيراده، لافتًا إلى أن التصنيع المحلى لهذه الوسائل مهم، ولا يضعنا تحت رحمه التغيرات فى "الدولار".