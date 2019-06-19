الـ”كاف” يوافق رسميا على تعويض باعدي لحمد الله في “كان” مصر

قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “كاف”، اليوم الأربعاء، طلب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإضافة إسم اللاعب عبد الكريم باعدي، لاعب حسنية أكادير، لقائمة “أسود الأطلس”، الذين سيخوضون نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق، بعد غد الجمعة، في الديار المصرية.

وكانت الجامعة، قد توجهت بطلب رسمي للاتحاد القاري، من أجل تعويض باعدي، لعبد الرزاق حمد الله، الذي غادر معسكر المنتخب في مراكش، بعد استيفاء الآجال القانونية، لبعث لائحة الـ23 لاعبا الذين سيخوضون نهائيات “المونديال” القاري.

وكان الاتحاد القاري، قد كشف، أمس الثلاثاء عن لائحة الـ23 لاعبا للمنتخب، التي توصل بها، والتي تضم إسم حمد الله، غير أن المستجد الأخير، سيغير إسمه ويعوضه باللاعب باعدي.

جدير ذكره، أن المنتخب الوطني، سيخوض يوم الأحد المقبل، أول مباراة له في المجموعة الرابعة، أمام منتخب ناميبيا، قبل أن ينازل جنوب إفريقيا، في المباراة الثانية، والكوت ديفوار، في المباراة الثالثة والأخيرة.