أغنية خاصة بكأس إفريقيا يقدمها ثلاثة نجوم من القارة السمراء.. أحدهم عربي

يمثل النجم المصري، حكيم، عرب إفريقيا، في أغنية خاصة بكأس أمم إفريقيا، يشارك فيها مغني من نيجيريا، ومغنية من الكوت ديفوار.

وتصدر الأغنية على شكل كليب، يطلق رسميا في حفل افتتاح منافسات كأس إفريقيا المقامة في مصر، انطلاقا من 21 يونيو الحالي.

ويغني إلى جانب حكيم في الأغنية، التي تحمل اسم “متجمعين”، المغني النيجيري فيمي “كوتيه”، الذي يغني بالإنجليزية، والذي سبق أن شارك في افتتاح كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، والمغنية الإيفوارية “دوبي”، التي تغني باللغة الفرنسية.

وتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة في القارة السمراء، كما أنهم يمثلون اللغات الثلاث، الأكثر استخداما في القارة السمراء .