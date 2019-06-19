شاب متهور يتحدى متابعيه باعتراض القطار ومكتب السكك يهدد باللجوء إلى القضاء

عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إدانته لما ورد في إحدى مقاطع فديو، متداولة على مواقع التواصل، والتي أظهرت اعتراض شاب لأحد القطارات، وهدد باللجوء إلى القضاء.

ويتعلق الأمر بمقطع فيديو، نشره شاب متهور على مواقع التواصل، وظهر من خلاله واقفا على سكة القطار “في تحدٍ ومغامرة لا مسؤولة” قبل أن يغادر السكة فور وصول القطار، معبرا عن تحديه لأي من متابعيه بأن يقوم بفعل مماثل.

مكتب السكك عبر عن شجبه “لمثل هذه الممارسات الخطيرة، التي قد تترتب عنها عواقب وخيمة لكل من يتهاون في احترام قوانين السلامة المعمول بها داخل المدار السككي، وارتباك في حركة سير القطارات”.

كما دعا المكتب نفسه إلى عدم المساهمة في تداول، وترويج مثل هذه الفديوهات لما لها من أضرار سلبية على كل المستويات، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء للبت في النازلة.