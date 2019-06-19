ممثل مغربي يعد الجمهور بـ”الأوسكار”

وعد الممثل المغربي، عبد الإله رشيد، الجمهور المغربي بالفوز بجائزة الأوسكار، بعد 5 أو 6 سنوات من الآن.

وقال عبد الإله رشيد، الذي كسب شهرة كبيرة بفضل مسلسل “رضاة الوالدة”، أثناء تكريمه بتظاهرة للقفطان في أكادير، نهاية الأسبوع الماضي، إنه يتطلع لتحقيق الأوسكار، أغلى الجوائز العالمية في ميدان التمثيل، وإهدائه لجمهوره.

عبد الإله رشيد، كان قد نال جائزة أفضل ممثل عربي في مهرجان في تونس، السنة الماضية، عن دوره “كريم أشهبون” في مسلسل رضاة الوالدة في جزئه الأول.

وشارك عبد الإله رشيد في بطولة فيلم “غزية” لنبيل عيوش، الذي مثل المغرب في منافسات الأوسكار، السنة الماضية.