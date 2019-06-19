رسميا.. إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، إقالة لويس إنريكي، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن غاب عن دكة بدلاء “لاروخا” منذ عدة أسابيع لأسباب شخصية.
وأكد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني للعبة، في الندوة الصحفية التي عقدها، قبل قليل، في العاصمة مدريد، إنهام مهام إنريكي، على راس الإدارة التقنية للمنتخب، وتعويضه بمساعده الأول، روبيرطو مورينو، الرجل الثاني في الجهاز التقني.
وكان مورينو، قد قاد آخر 3 مباريات أجراها المنتخب الإسباني، في ظل غياب إنريكي، لأسباب عائلية.
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