طيران الإمارات تطلق رحلة يومية ثانية بين دبي والدارالبيضاء..عروض مهمة وخدمات الرفاهية – فيديو

أطلقت طيران الإمارات خدمة يومية ثانية، تربط بين دبي والدارالبيضاء، وذلك عبر طائرة، بوينج 777، من فاتح يونيو الجاري إلى غاية 26 أكتوبر المقبل، ما سيعزز مجموع الرحلات المنتظمة على هذا الخط لتبلغ 14 رحلة أسبوعيا.

وحسب راشد الفجير، المدير الإقليمي لشركة طيران الإمارتي، في حديثه مع “اليوم24″، إن سبب إطلاق هذه الخدمة، هو الطلب المتزايد، على المسافرين الموسميين على هذا الخط.

وأفاد الفجير أن طيران الإمارات للشحن الجوي حققت أداءً قويا، خلال العام الماضي، إذ نقلت أكثر من 7.3 ملايين كيلوغرام من البضائع من وإلى الدارالبيضاء، منها 4,2 ملايين كيلوغرام صادرات، و3.1 ملايين كيلوغرام من الواردات.

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وأشار المدير الإقليمي لشركة طيران الإمارات إلى أن الفواكه، والخضروات، تأتي على رأس قائمة الصادرات، بينما تشتمل الواردات على بضائع متنوعة، ومعدات، وتجهيزات الاتصالات.

يذكر أنه بإمكان المسافرين على متن الرحلة بين الدبي، والدارالبيضاء الاستمتاع لساعات طوال بنظام المعلومات والاتصالات، والترفيه الجوي”ice “، الحائز على جوائز عالمية، والذي يوفر خيارات تفوق 4000 قناة مسموعة، ومرئية حسب الطلب، وكذا أحدث الأفلام، والمقطوعات الموسيقية، والكتب المسموعة، والألعاب، بما في ذلك أكثر من 150 فيلماً للأطفال.

وتنطلق الرحلة EK753، يوميا، من دبي في الساعة الثالثة وعشر دقائق صباحا لتصل إلى الدارالبيضاء في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحا. أما رحلة العودةEK754 ، فتغادر الدارالبيضاء، في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء، لتصل إلى دبي، في الساعة السادسة وخمسة عشر دقيقة صباح اليوم التالي، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من يوم كامل أمامهم، يستمتعون فيه بعطلتهم أو فترة استراحتهم القصيرة أو رحلة عملهم، واستكشاف الأنشطة الترفيهية، والسياحية، التي توفرها دبي، والاستمتاع بالمطاعم المتنوعة في هذه المدينة العالمية.