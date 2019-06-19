الكوت ديفوار يسحق زامبيا برباعية ويؤكد جاهزيته لمواجهة “الأسود” في “الكان”

سحق منتخب الكوت ديفوار لكرة القدم، خصم “أسود الأطلس” في المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق الأسبوع الجاري بمصر، منتخب زامبيا، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية الإعدادية، التي جمعت بينهما، اليوم الأربعاء، بأبوظبي الإماراتية.

وعلى الرغم من كون المنتخب الزامبي، هو السباق للتسجيل، بواسطة اللاعب فاشيون ساكالا، في الدقيقة 14، من نقطة الجزاء، إلا أن منتخب “الفيلة،” سينهي الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، بعد أن سجل كودجيا، هدف التعديل، في الدقيقة 28، وميشيال سيري، الهدف الثاني، في الدقيقة 41.

وفي الجولة الثانية، أضاف ماكسويل كورني، ثالث الأهداف، في الدقيقة 57، ووقع ويلفريد بوني، الرباعية، في الدقيقة 84، من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار، يؤكد المنتخب الإفواري جاهزيته التامة لهذه البطولة، والتي سيدخلها وهو واحد من المرشحين للتتويج باللقب.

جدير ذكره، أن “الفيلة” سيكونون آخر خصوم “الأسود” في دور المجموعات، إذ سيتواجهان في الدور الثالث، يوم فاتح يوليوز القبل.