عملية بيع حصة الدولة من اتصالات المغرب تدخل مرحلتها الثانية..السمار: هذا لن يؤثر في هيآت الحكامة-فيديو

دخلت عملية بيع حصة الدولة من اتصالات المغرب مرحلتها الثانية، بعد انتهاء عملية بيع حصة 6 في المائة، المخصصة للمستثمرين المؤسساتيين المغاربة.

وقدم عبد الرحمن السمار، مدير مديرية المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة المالية، تفاصيل عن عملية طرح هذه النسبة المقررة على بورصة البيضاء، وذلك على هامش ندوة صحفية، صباح اليوم الأربعاء، ببورصة الدار البيضاء .

وأكد عبد الرحمن السمار، مدير مديرية المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة المالية، في حديثه مع “اليوم24″، أن بيع هذه الحصة، لن يؤثر على هيآت الحكامة بالشركة، إذ ستحتفظ الدولة بعدد المقاعد نفسه بمجلس الرقابة ولجنة الإفتحاص، فضلا عن ممثلها على رأس مجلس الرقابة.

وأضاف، أن نسبة 2 في المئة التي عرضت على العموم، تأتي بعد النجاح الذي عرفته هذه العملية، إذ هناك إقبال كبير على شراء هذا السهم.

وأشار إلى أن الخوصصة ليست هدفا في حد ذاته، بل الهدف يتجلى في خلق دينامية للبورصة المغربية.

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