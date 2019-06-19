هولمز يغادر بايرن ميونخ ويعود لبروسيا دورتموند

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، الأربعاء رحيل قلب دفاعه ماتس هوملز وعودته الى فريقه السابق بوروسيا دورتموند وصيف موسم 2018-2019. وأكد النادي البافاري لوكالة سيد الألمانية المرتبطة بوكالة فرانس برس، التقارير المحلية التي أشارت الى أن المدافع الدولي السابق البالغ من العمر 30 عاما، في طريقه للعودة الى الفريق الذي توج معه بلقب البوندسليغا مرتين، قبل أن ينتقل الى ميونيخ عام 2016. وأفادت مجلة “كيكر” الألمانية أن دورتموند أعاد التعاقد مع هوملز لقاء مبلغ يقدر بـ 38 مليون يورو (43,6 ملايين دولار أميركي).

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