بكم بيع مسدس فان غوخ الذي انتحر به؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تم اليوم الأربعاء بيع مسدس يعتقد أن الفنان الهولندي، فنسنت فان غوخ، قد استخدمه للانتحار، مقابل حوالي 146 ألف دولار في مزاد في باريس.

وقد فاز بالصفقة مشتر، لم يعلن عن اسمه، اشترى مسدس الجيب من عيار 7 ميلليمترا مقابل 130 ألف يورو، بالإضافة إلى الضرائب اليوم الأربعاء.

وتم اكتشاف السلاح في الستينيات من القرن الماضي، في حقول قرية أوفير سور واز شمال فرنسا. ويعتقد بشكل واسع أن فان غوخ أطلق الرصاص على صدره هناك عام 1890.

وقررت أسرة الملاك السابقين للنزل الصغير، الذي مات الرسام فيه بعد يومين، أن تبيع المسدس بعد عرضه في متحف فان غوخ بأمستردام في 2016، الذي تتبع انحدار الفنان في إلى المرض العقلي.

ولكن شكك مؤلفون حازوا على جائزة "بوليتزر" في كتاب "في انتحار فان غوخ"، وخلصوا إلى أنه تعرض لإطلاق نار على يد مراهقين اثنين، ما تسبب في مقتله.