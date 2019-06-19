رفع الكتل الكونكريتية من خمسة شوارع شرقي بغداد

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الأمنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة (1 ، 5 ، 7 ) ضمن المحلة 323 في منطقة الشعب بالاضافة الى فتح الزقاقين (9 ، 25) ضمن منطقة زيونة بعد ان قامت بفتح ثلاثة ازقة اخرى صباح، اليوم، من نفس المنطقة المذكورة".
وأضافت الأمانة، أن "الكوادر البلدية في بلديتي الشعب والغدير باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل الازقة خصوصا وانها مغلقة منذ سنوات طويلة".
وأضافت الأمانة، أن "الكوادر البلدية في بلديتي الشعب والغدير باشرت بحملة لتنظيف وتاهيل الازقة خصوصا وانها مغلقة منذ سنوات طويلة".
وتعلن أمانة بغداد، بين الحين والآخر عن فتح شوارع مغلقة ورفع كتل كونكريتية في شوارع متفرقة من العاصمة بغداد.
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