مانشستر سيتي يُحصن مدافعه بعقدٍ يمتد لخمس سنوات

ووقع ووكر بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لبطل البريمييرليج على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة، تمتد حتى حزيران عام 2024.

وأكد الإنجليزي جدارته مع السيتزن خلال العامين الماضيين، وحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل مدربه بيب جوارديولا من خلال أداءه الرائع في مباريات مانشستر سيتي.



وكان اللاعب صاحب التاسعة والعشرين من العمر قد انتقل إلى صفوف فريقه الحالي قادمًا من توتنهام في صيف عام 2017.

ونجح ووكر في الحصول على بطولتي الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، كأبرز إنجازاته مع الفريق.