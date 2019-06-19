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مانشستر سيتي يُحصن مدافعه بعقدٍ يمتد لخمس سنوات

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2019-06-19 | 17:08

مانشستر سيتي يُحصن مدافعه بعقدٍ يمتد لخمس سنوات

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أعلن نادي مانشستر سيتي، عن توصله لاتفاق رسمي مع مدافعه الدولي كايل ووكر من أجل تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.
ووقع ووكر بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لبطل البريمييرليج على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة، تمتد حتى حزيران عام 2024.

وأكد الإنجليزي جدارته مع السيتزن خلال العامين الماضيين، وحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل مدربه بيب جوارديولا من خلال أداءه الرائع في مباريات مانشستر سيتي.


وكان اللاعب صاحب التاسعة والعشرين من العمر قد انتقل إلى صفوف فريقه الحالي قادمًا من توتنهام في صيف عام 2017.

ونجح ووكر في الحصول على بطولتي في الموسمين الماضيين، كأبرز إنجازاته مع الفريق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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