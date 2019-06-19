رسمياً.. إستقالة انريكي من تدريب إسبانيا

وعقد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، مؤتمرًا صحفيًا ليعلن فيه عن عدم استمرار مدرب برشلونة السابق في قيادته الفنية للماتدور والإعلان عن البديل.

وقال روبياليس في تصريحات نقلها برنامج "شيرينجتو" الإسباني: "إنريكي لن يستمر كمدرب لمنتخب إسبانيا".



وتابع: "نحن نثق تمامًا في الجهاز الفني الموجود حاليًا، للاستمرار وقيادتنا في المباريات المقبلة".

وأضاف: "قررنا أن نعتمد على روبرت مورينو كمدرب للماتدور بدلاً من لويس إنريكي".

وكان مورينو قد عمل في منصب المدير الفني أثناء غياب إنريكي في آخر ثلاث مباريات لمنتخب إسبانيا في تصفيات يورو 2020.