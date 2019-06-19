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رسمياً.. إستقالة انريكي من تدريب إسبانيا

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2019-06-19 | 17:01

رسمياً.. إستقالة انريكي من تدريب إسبانيا

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن رحيل لويس إنريكي من منصبه كمدير فني للمنتخب الأول لأسباب عائلية.
وعقد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، مؤتمرًا صحفيًا ليعلن فيه عن عدم استمرار مدرب السابق في قيادته الفنية للماتدور والإعلان عن البديل.

وقال روبياليس في تصريحات نقلها برنامج "شيرينجتو" الإسباني: "إنريكي لن يستمر كمدرب لمنتخب إسبانيا".


وتابع: "نحن نثق تمامًا في الجهاز الفني الموجود حاليًا، للاستمرار وقيادتنا في المباريات المقبلة".

وأضاف: "قررنا أن نعتمد على روبرت مورينو كمدرب للماتدور بدلاً من لويس إنريكي".

وكان مورينو قد عمل في منصب المدير الفني أثناء غياب إنريكي في آخر ثلاث مباريات لمنتخب إسبانيا في تصفيات يورو 2020.

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