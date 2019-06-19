سيدة تصارع الموت بسبب موكب الأمير ويليام

وقالت الشرطة إن السيدة، وهي في الثمانينات من العمر، في حال حرجة بمستشفى.
وذكر قصر كنسينغتون في لندن أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون أصيبا "بقلق وحزن شديدين" بسبب الحادث، وأرسلا "أطيب تمنياتهما" إلى السيدة، وفقاً لرويترز.
وأُحيلت القضية إلى المكتب المستقل الخاص بسلوك الشرطة، الذي قال إن تحقيقهم "في مراحله المبكرة للغاية وأن الضابط المعني يساعد في التحقيقات كشاهد."
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