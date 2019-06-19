بالفيديو: مواطنون ينتقدون منح حقوق للنواب المستبدلين بعد خدمة أقل من سنة



ويعد هذا الامر سابقة خطيرة خاصة وان هؤلاء اخرجوا من البرلمان لثبوت عدم صحة فوزهم. ويعد هذا الامر سابقة خطيرة خاصة وان هؤلاء اخرجوا من البرلمان لثبوت عدم صحة فوزهم. الانتقادات لمجلس النواب توالت فور اصداره لهذا القرار، نتيجة لما وصف باهمال استكمال الحكومة والقوانين التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتمرير قرارات وقوانين تنظم امتيازات اعضاء البرلمان، وكأنهم لا يمثلون سوى مصالحهم.



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