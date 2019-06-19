السعودية: التقرير الأممي بشأن خاشقجي يشمل مزاعم بلا أساس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، إن مزاعم مجلس حقوق الإنسان بشأن الصحفي جمال خاشقجي متناقضة وبلا أساس.

وأضاف الجبير في تغريدات له على تويتر، أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وجدد الجبير، رفض المملكة بشدة أي محاولة للمساس بقيادتها أو إخراج قضية جمال خاشقجي عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليها بأي شكل كان.

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وتابع وزير الشؤون الخارجية السعودي، أن قيادة المملكة العربية السعودية وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية.

وأكد الجبير أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر قضية جمال خاشقجي وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.

وشدد الجبير على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.