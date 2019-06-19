أبوالغيط يطالب بموقف دولي حازم ضد إرهاب الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأربعاء، بضرورة تحرك المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الممارسات العدائية والإرهابية لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.

وأكد أبوالغيط، خلال لقاء سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، الذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي، أن ممارسات مليشيا الحوثي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تلك المليشيات تعمل أيضا على تقويض المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وعرقلة الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد.

Advertisements





وتناول اللقاء بحسب ما صرح به السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، آخر المستجدات على الساحة اليمنية، حيث أشار الأمين العام في هذا الإطار إلى حرص الجامعة العربية على التوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية، وضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق استكهولم، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة.



كما أكد دعم الجامعة أي جهد يرمى للتوصل لحل الأزمة طالما تأسس على التمسك بالمرجعيات الثلاثة (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني بالكويت، وقرار مجلس الأمن رقم 2216)، كأساس لأي تحرك أو اتفاق سلام يهدف لإنهاء الأزمة.