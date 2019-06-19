مقتل شرطيين في أول هجوم إرهابي قرب عاصمة النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي شرطيان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح مساء الثلاثاء، إثر هجوم شنه إرهابيون على مركز للشرطة عند المدخل الشمالي لنيامي، هو الأول الذي يقع عند أبواب عاصمة النيجر.



وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن "حصيلة الهجوم قتيلان وأربعة جرحى، اثنان منهم في حالة خطرة".

من جانبه ذكر شاهد عيان: "كانت الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي عندما سمعنا إطلاق نار كثيفا آتيا من المركز الواقع على طريق مدينة "أولام" في شمال غرب النيجر.

Advertisements

وتعد هذه المرة الأولى التي يشن فيها إرهابيون هجوما قريبا جدا من عاصمة النيجر، وهي بلد يواجه هجمات متكررة تشنها جماعات إرهابية في الغرب و"بوكو حرام" في الجنوب الشرقي.. وستستضيف نيامي قمة الاتحاد الأفريقي في 7 و8 تموز/يوليو، التي ستجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول.

وفي 8 يونيو/حزيران، انفجرت مركبة للجيش الأمريكي على عبوة ناسفة، دون وقوع إصابات، بالقرب من بلدة أولام، وكان الجنود الأمريكيون متوجهين إلى حقل إطلاق النار عندما وقع الحادث.

وتقع "أولام" على بعد حوالي 100 كيلومتر من نيامي، وتضم معسكر تدريب رئيسيا للجيش النيجيري، حيث يجرى تدريب الجنود الذين يشاركون في قوة الأمم المتحدة في مالي المجاورة.