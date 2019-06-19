روسيا: انسحاب أمريكا من معاهدة نووية قد يجدد أزمة من حقبة الحرب الباردة

قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن مجلس الأمن الروسي حذر اليوم الأربعاء من أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى قد يؤدي لتكرار مواجهة بين البلدين مثل التي شهدتها حقبة الحرب الباردة.
وذكرت الوكالة أن ألكسندر فنديكتوف نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي دعا الولايات المتحدة إلى الدخول في محادثات لتمديد المعاهدة المعروفة باسم (نيو ستارت) التي ينقضي أجلها في مطلع عام 2021.
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