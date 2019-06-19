رئيسة مجلس النواب الأمريكي: قد تتم مساءلة ترامب إذا ثبت ارتكابه خطأ

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رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء إنه إذا كشفت تحقيقات الديمقراطيين بشأن ممارسات الرئيس دونالد ترامب ارتكابه خطأ كبيرا فقد يسعى المجلس إلى مساءلته. وقالت بيلوسي للصحفيين خلال حفل إفطار استضافته صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) "إذا ثبت ارتكاب الخطأ يتعين إجراء المساءلة". وأدلت بيلوسي بتصريحاتها ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك خيار بديل بالتصويت على توجيه اللوم للرئيس وهي فكرة قالت بيلوسي إنها غير مطروحة.

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