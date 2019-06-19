اخبار العالم

ساركوزي سيمثل للمحاكمة في فرنسا بتهمة استغلال النفوذ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع ساركوزي سيمثل للمحاكمة في فرنسا بتهمة استغلال النفوذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

قال محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء إنه سيمثل للمحاكمة بتهمة استغلال النفوذ بعد أن رفضت المحكمة العليا في البلاد مسعاه الأخير لرفض القضية.

وساركوزي متهم بعرض مساعدة ممثل للادعاء للفوز بترقية مقابل معلومات مسربة عن تحقيق منفصل. وينفي ساركوزي، الذي يواجه عددا من التحقيقات الجنائية، ارتكابه أي أخطاء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساركوزي سيمثل للمحاكمة في فرنسا بتهمة استغلال النفوذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا