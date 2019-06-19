ساركوزي سيمثل للمحاكمة في فرنسا بتهمة استغلال النفوذ

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قال محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء إنه سيمثل للمحاكمة بتهمة استغلال النفوذ بعد أن رفضت المحكمة العليا في البلاد مسعاه الأخير لرفض القضية.
وساركوزي متهم بعرض مساعدة ممثل للادعاء للفوز بترقية مقابل معلومات مسربة عن تحقيق منفصل. وينفي ساركوزي، الذي يواجه عددا من التحقيقات الجنائية، ارتكابه أي أخطاء.
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