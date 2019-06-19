انت الان تتابع ساركوزي سيمثل للمحاكمة في فرنسا بتهمة استغلال النفوذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

قال محامي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء إنه سيمثل للمحاكمة بتهمة استغلال النفوذ بعد أن رفضت المحكمة العليا في البلاد مسعاه الأخير لرفض القضية.

وساركوزي متهم بعرض مساعدة ممثل للادعاء للفوز بترقية مقابل معلومات مسربة عن تحقيق منفصل. وينفي ساركوزي، الذي يواجه عددا من التحقيقات الجنائية، ارتكابه أي أخطاء.