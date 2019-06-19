الجبير يرد على تقرير مقررة مجلس حقوق الإنسان بشأن قضية خاشقجي

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان بشأن قضية مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، يتضمن تناقضات واضحة وإدعاءات لا أساس لها .

وأكد الجبير في رده على التقرير ، أن المملكة العربية السعودية وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيها .. مشدداً على رفضه أي محاولات للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان .

كما أكد الجبير أن الجهات القضائية السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة .. لافتاً إلى أن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية .

وأشار الجبير إلى أن المحاكمات التي تجري في قضية خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا .