صحفي سعودي: الإخوان استغلوا وفاة مرسي والدوحة وإيران تستهدفان النفط

أكد الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الأربعاء، أنه "تم استغلال وفاة مرسي من قبل الإخونج وعبيدهم".

وأضاف الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بطريقة أقل ما يقال عنها أنها تعبر عن أنفس حاقدة، وقلوب سوداء، ونقص كبير في شيم الترحم والترفع وخلق المسلم الذي لا يكذب ولا يقول عند الوفاة سوى الله هو الرحيم والمطلع والذي يحاسب".

ومضى" وما نحن إلا بشر، نخطئ ونصيب، مشيرا إلى أن "استغلال الموت سياسيا قذارة".

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وكتب في موضوع آخر "شركة أناداركو الأميركية تستثمر 25 مليار دولار في مشروع غاز في الموزمبيق، يعتبر المشروع الأضخم في افريقيا، وسينتج كميات ضخمة من الغاز المسال في عام 2024، وهناك شكوك في هوية منظمة جهادية تستهدف الشركة، وتروج مزاعم أن دولة عربية تنتج الغاز وراء دعم هذه الجماعة لتعطيل المشروع".

وذكر أن صاروخ من ميليشيات ايران في البصرة ينفجر في مقر شركة اكسون الاميركية والشركة تجلي موظفيها، وشركات غربية اخرى تلحق بها".

ولفت إلى أن "المتضرر بالطبع الاقتصاد العراقي، قالوها الايرانيون من قبل: يا نصدر نفطنا، يا نمنعكم من التصدير..والمنع يشمل حتى ربعهم في العراق.الفرس يتعاملون مع العرب دون فرق".