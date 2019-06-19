شكرا لقرائتكم البرلمان العربي.. يصنّف الحوثيين جماعة إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البرلمان العربي، الأربعاء، تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وطالب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها جماعة إرهابية نظرا لتعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وفي وقت سابق من الأربعاء قال رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن البرلمان العربي يعمل على تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدا أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة تتعرض للنهب من قبل هذه الميليشيات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي المُشترك الذي عقده مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني في القاهرة، الأربعاء، وطالب الأمم المتحدة بإلزام الحوثيين بتوصيل هذه المساعدات للشعب اليمني.

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وأشار إلى أن "الحوثيين ليس لهم مشروع دولة بل يتبعون مشروعًا إقليميًا هو مشروع إيران"، معلنا عن مشروع قرار للبرلمان العربي باعتبار ميليشيات الحوثيين جماعة إرهابية.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، إن اليمن بالنسبة لمن يستهدفها جسر عبور للذهاب لأماكن أخرى لأنه يريد النيل من الأمن القومي العربي برمته وليس اليمن فقط.

وأضاف أن ميليشيات الحوثيين "هذه العصابة الإرهابية" تدمّر كل شىء باليمن، وامتدت يدها لدول الجوار مثلما حدث في استهداف مطار "أبها" بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه حتى مواد الإغاثة يتم الاستيلاء عليها.

وكانت الميليشيات قد رفضت نظام "البصمة" الذي اعتمده برنامج الغذاء العالمي للحد من سرقة المساعدات الإنسانية، في ظل تأكيد برنامج الغذاء العالي والأمم المتحدة وجود أدلة قاطعة على نهب المساعدات الإنسانية من قبل الميليشيات الانقلابية وعدم وصولها إلى الجياع، فيما أشارت جهات دولية إلى أنه لا يمكن القضاء على هذه السرقات، لكن الأنظمة الحديثة التي ترفضها الميليشيات تساعد في الحدّ من حجم هذه السرقات الكبيرة.