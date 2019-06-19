الحكومة توافق على إضافة كلية طب الأسنان لجامعة السويس

كتب: أحمد أبوعقيل

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما يتعلق بإضافة كلية طب الأسنان إلي جامعة السويس، وكذا استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر، وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بقنا- جامعة جنوب الوادي.

نشأت جامعة السويس لخدمة مجتمع السويس وسيناء والبحر الاحمر ومحور قناة السويس بوجه خاص، بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 2012م بإنشاء جامعة السويس على مقومات فرع جامعة قناة السويس بالسويس ، وبدأت بست كليات وتضم الجامعة أعتبـاراً من العام الجامعي 2016/2017 اثنى عشر كلية وبإجمالي عدد الطلاب (12354) .

كلية هندسة البترول والتعدين : أنشئت كمعهد عالي للبترول والتعدين سنة 1961م .

كلية التربيـــــــــــــــــــــــــــة : أنشئت سنة 1981 .

كلية التعليــــــــــــم الصناعي : أنشئت سنة 1995.

كليـة التجــــــــــــــــــــــارة : أنشئت سنة 2006.

كليـة العلـــــــــــــــــــــــــوم : أنشئت سنة 2007.

كلية الثروة السمكيـــــــــــة : أنشئت سنة 2009 .

كليــــــــــــــــــــــــــة الآداب : أنشئت سنة 2014

كلية السياسة والاقتصــــــــاد : أنشئت سنة 2015

كلية الحاسبات والمعلومــات : أنشئت سنة 2016

كلية الإعـــلام وتكنولوجيا الإتصال : أنشئت سنة 2017

كلية الطب البشري : أنشئت سنة 2018

كلية الهنـــــــــــدسة : أنشئت سنة 2018

ويجري حاليا إنشاء المعهد الفنى للتمريض.