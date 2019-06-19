السفير المصري التقى عثمان: مصر ولبنان يواجهان تحديات متشابهة

أكد السفير المصري ​نزيه النجاري​ أن "مصر ولبنان يواجهان تحديات متشابهة ومشتركة في المجال الأمني و​مكافحة الإرهاب​". وفي تصريح له بعد لقائه المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ، اشاد نجاري بأداء ​قوى الامن الداخلي​ المميز جداً، وأثنى على التعاون القائم بينها وبين الأجهزة المصرية والسفارة في ​بيروت​.

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