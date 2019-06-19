توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، بالقول: "لا نتوقع لك يا أردوغان مصيراً كمصير الرئيس المصري الراحب ​محمد مرسي​ بل نتوقع لك ما هو أبشع بكثير، فأنت خربت ​سوريا​ و​ليبيا​ وتسببت بمقتل مئات الآلاف وقطعت أرزاق مئات آلاف الأتراك أخصامك وزجيت مثلهم في السجون لذا فمصيرك كمصير نوري السعيد".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لا نتوقع لك يا أردوغان مصيرا كمصير مرسي بل نتوقع ما هو أبشع بكثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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