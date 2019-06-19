حسن يعقوب: الذي يعمل او يسكت على بقاء النازحين السوريين هو خائن لوطنه

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "دعوة ⁧‫لبنان‬⁩ الى مؤتمر ⁧‫استانة‬⁩ مهم جدا في ​ملف النازحين السوريين​ وسيكشف المعرقلين الداخليين والخارجيين لعودتهم"، مشيراً إلى أن "الذي يعمل او يسكت على بقاء النازحين السوريين هو خائن لوطنه".

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