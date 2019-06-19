رئيس بلدية شارون مهنا البنا يشكر كل من زاره أو إتصل مهنئًا

تقدم رئيس ​بلدية شارون​ ​مهنا البنا​ بالشكر من "جميع القوى السياسية والشخصيات والهيئات والفعاليات التربوية والإجتماعية وأهالي بلدة شارون وكل من قدم له التهنئه بإنتخابه رئيساً للبلدية. وكان جميعهم قد أملوا أن يكون وجود البنا على رأس المجلس البلدي فرصة حقيقية لتحقيق الإنماء والنهوض بالبلدة على مختلف الأصعدة.

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