رئيس البرلمان التركي: على الإنسانية النضال بحزم من أجل إرساء السلام بالعالم

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أنه "يجب على الإنسانية النضال بحزم من أجل إرساء السلام في العالم"، مشيراً إلى أنه "يجب أن لا نقتل، وأن لا نستعمر، وإذا ما أصبح العالم مكاناً آمناً به للبشرية جمعاء، وتم الوفاء بالحد الأدنى لشروط الرعاية الاجتماعية، فستتطور الحركات السكانية في توازنها الطبيعي".
وأشار إلى أن "منطقة حوض البحر المتوسط تشكل قلب التاريخ ومكان نشوئه، كما أنها في نفس الوقت مركز للأزمات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، ومنطلق لمعظم المشاكل في العالم"، مؤكداً أن "هناك حاجة إلى إظهار قدر أكبر من الحساسية، والدقة من أجل أن يكون حوض البحر المتوسط منطقة آمنة يعيش فيها الناس بسلام ورفاهية".
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