شويغو: تدريبات روسية مصرية في آب تنضم إليها القوات البيلاروسية

أعلن وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ أن "تدريبات روسية مصرية ستجري في آب المقبل بالقرب من مدينة ريازان ب​روسيا​، وستنضم إليها ​القوات​ البيلاروسية"، مشيرًا إلى أن "التدريبات المشتركة الرابعة ستجري تحت عنوان "المدافعون عن الصداقة".

وكانت روسيا ومصر قد أجريتا بنجاح العام الماضي تدريبات مشتركة "حماة الصداقة 2018".

يذكر أن ​مناورات​ "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 ب​جمهورية مصر​ العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.