شويغو: تدريبات روسية مصرية في آب تنضم إليها القوات البيلاروسية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن "تدريبات روسية مصرية ستجري في آب المقبل بالقرب من مدينة ريازان بروسيا، وستنضم إليها القوات البيلاروسية"، مشيرًا إلى أن "التدريبات المشتركة الرابعة ستجري تحت عنوان "المدافعون عن الصداقة".
وكانت روسيا ومصر قد أجريتا بنجاح العام الماضي تدريبات مشتركة "حماة الصداقة 2018".
يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 بجمهورية مصر العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.
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