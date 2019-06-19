البنك المركزي: على الدول الأوروبية شراء النفط أو منح خط ائتمان لإيران

أكد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي أن "على الأوربيين إما شراء النفط من إيران أو منحها خط ائتمان ليتسنى توريد السلع من تلك الدول"، مشيرًا إلى أن "طهران على استعداد للخيارين".
ولفت همتي، في تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء، إلى أن "الأوروبيين لم يقدموا على أية خطوة حتى الآن بهذا الاتجاه"، موضحًا أنه "تم تدشين آلية "ساتما" في ايران وهي تماثل الآلية "اينستكس" الأوروبية للتعامل المالي مع طهران"، مضيفًا أن "حديث الأوروبيين بعدم تشكيل آلية ساتما بعد يخالف الواقع".
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