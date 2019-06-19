الميادين: قضية خاشقجي ستكون من القضايا الرئيسية في السجال الانتخابي لإحراج ترامب

ذكرت قناة "الميادين" أن "قضية قتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ ستكون من القضايا الرئيسية في السجال الانتخابي لإحراج الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​"، موضحة أن "الاتهامات تشمل القتل والاختطاف وتنفيذ الجريمة في قنصلية وانتهاك ​حرية التعبير​".

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