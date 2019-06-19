السيسي: استقرار الشرق الأوسط لن يكتمل دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى ان "استقرار ​الشرق الأوسط​، لن يكتمل دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي"، مؤكداً أنه "لا سبيل لذلك دون تسوية الصراع تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967"، معرباً عن أمله في "استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل ​الاتحاد الأوروبي​ في تحقيق مصالح دول الجوار ومن بينها مصر".

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