رئيس المجلس العسكري السوداني: جاهزون للتفاوض مع "الحرية والتغيير"

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان "جهوزية المجلس لاستئناف المفاوضات مع قوى إعلان الحرية والتغيير"، داعيا إياهم للعودة إليها اليوم قبل الغد، مؤكداً "رفض المجلس العسكري التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، وترحيبه بالمباردات الوطنية السودانية، وعدم قبول أي حل يقصي أي جزء من مكونات الشعب السوداني".
ولفت إلى أن "البلاد حاليا دون حكومة ولمدة 3 أشهر وهذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات"، مشيراً إلى "اننا نرحب بالتفاوض مع قوي إعلان الحرية والتغيير، لكن دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني".
وأكد أن "المجلس ليس لديه أي شرط للتفاوض مع أي جهة، لكنه لن يسمح للسودان أن يضيع ينزلق في القتنة"، لافتاً إلى أن "هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض والتنافس من أجل المكاسب هو السبب في عرقلة التفاوض، لكننا لا نضع أي شروط أو عراقيل أمام التفاوض مع أي قوة سودانية سياسية".
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