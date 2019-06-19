رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العراقية الكردية هيرو مصطفى لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا.
يذكر أن هيرو المولودة بأربيل عام 1973، شغلت عدة مناصب في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة كان آخرها نائبة رئيس البعثة في السفارة الأميركية بلشبونة العاصمة البرتغالية.
وتجدر الإشارة إلى أنها تتحدث تسع لغات بينها العربية والروسية والهندية والفارسية وتتحدر من مدينة مينوت بولاية نورث داكوتا، وفق ما أورد موقع قناة الحرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يرشح كردية عراقية لسفارة واشنطن في بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.