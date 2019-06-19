ترامب يرشح كردية عراقية لسفارة واشنطن في بلغاريا

رشح الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ العراقية الكردية هيرو مصطفى لشغل منصب سفيرة ​الولايات المتحدة​ في ​بلغاريا​.

يذكر أن هيرو المولودة ب​أربيل​ عام 1973، شغلت عدة مناصب في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة كان آخرها نائبة رئيس البعثة في ​السفارة الأميركية​ بلشبونة العاصمة البرتغالية.

وتجدر الإشارة إلى أنها تتحدث تسع لغات بينها العربية والروسية والهندية والفارسية وتتحدر من مدينة مينوت بولاية نورث داكوتا، وفق ما أورد موقع قناة الحرة.