شمخاني: لا توجد أسباب لشن حرب في منطقة الخليج

اعتبر أمين ​مجلس الأمن​ الأعلى ال​إيران​ي ​علي شمخاني​ أنه "لا توجد أسباب لاندلاع حرب في منطقة الخليج على الرغم من التصعيد الخطير للتوتر بين إيران و​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى أنه "لا مفر، في حال بدء الحرب، من انتصار شعوب المنطقة والمستفزون ومشعلو النزاع سيواجهون نهاية محزنة وإننا لا نخشى من اندلاع الحرب".

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