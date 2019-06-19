أفادت مصادر "النشرة" أن "عدداً من ​الطلاب​ والأساتذة في كلية الإعلام – الفرع الثاني ب​الجامعة اللبنانية​ لن يحضروا غداً إلى الجامعة تضامنا مع الموقف النقابي الجامعي الداعي إلى العودة الى الهيئة العامة للتقرير بشأن الإضراب".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: عدد من الطلاب والأساتذة في كلية الإعلام 2 باللبنانية لن يحضروا غداً إلى الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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