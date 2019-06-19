الجبير: تقرير مجلس حقوق الإنسان بقضية خاشقجي يتضمن ادعاءات لا أساس لها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أن "تقرير مجلس حقوق الإنسان بقضية الصحافي جمال خاشقجي يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها"، مشيرا الى ان "محاكمات قضية مقتل خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا".
وشدد الجبير على ان "الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بالنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة"، مشيرا الى اننا "نرفض بشدة أي محاولة للمساس بالمملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة أو التأثير عليه بأي شكل كان".
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